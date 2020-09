Notizie Milan – Rebic-André Silva: parla il d.s. dell’Eintracht Francoforte

MILANO – André Silva resta in Bundesliga, Ante Rebic in Italia. Tutti contenti: i due calciatori, il Milan e l’Eintracht Francoforte. Dopo l’ufficialità delle due operazioni di mercato, Fredi Bobic, ex calciatore e oggi direttore sportivo del club tedesco, ha parlato ai taccuini di Kicker. Ecco le sue parole:

“Ci siamo riusciti alla fine, ma è stata una questione molto complicata. Sia noi che il Milan avevamo l’intenzione di trattenere in rosa i rispettivi giocatori, abbiamo passato molto tempo alla ricerca di una possibile soluzione e alla fine è stata scelta strada condivisa, questi sono tempi economicamente molto difficili“.