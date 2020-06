Notizie Milan – Real Madrid: Jovic al Napoli per Fabian Ruiz

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Real Madrid sarebbe pronto ad inserire il cartellino di Luka Jovic nell’affare per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli ha riscosso l’interesse del club spagnolo, che sarebbe pronto a fare follie per arrivare al calciatore. La risposta del presidente dei partenopei, però, non si è fatta attendere: un no secco, nonostante nella trattativa sa stato inserito l’obiettivo numero per l’attacco rossonero del prossimo anno.

Il Milan può tirare per il momento un sospiro di sollievo, dato che il Real Madrid tornerà alla carica e non è detto che il Napoli non decida di estromettere del tutto l’attaccante serbo, viste le difficoltà riscontrate per il rinnovo di Milik in azzurro.

