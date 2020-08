Notizie Milan – Rangnick: “Ibra? Creo valore, non lo compro”

MILANO – Ralf Rangnick ha parlato, sulle colonne del Corriere della Sera, del suo possibile arrivo al Milan e del perché non si sia concretizzato. Ma non solo, anche Zlatan Ibrahimovic è stato argomento di discussione. Ecco le sue parole:

Sul mancato arrivo al Milan.

“La risposta più semplice è sicuramente il Covid. Il Milan mi ha cercato ad ottobre, in quel periodo erano a tre punti dalla zona retrocessione e occupavano il quattordicesimo posto in classifica. Quello che mi ha colpito è stata la loro conoscenza del mio passato, poi però non se n’è fatto nulla. Pioli ha vinto 9 partite e pareggiate altre 3 e quidni ogni discorso è stato interrotto. Abbiamo convenuto sul fatto che cambiare non sarebbe stato saggio, ma questo non so se è stato saggio sul medio-lungo termine“.

Su Zlatan Ibrahimovic.

“Ammiro la sua forma fisica, nonostante l’età. Il mio compito però quando lavoro con un club di calcio è quello di creare valore, non acquistarlo. Io sono dell’idea che i giocatori vadano comprati quando non li conosce nessuno. E’ successo che dei procuratori, quando ero alla Red Bull, ci abbiano proposto dei calciatori, me per essere davvero bravo noi dovevamo conoscerlo“.

Sulla Serie A.

“E’ molto simile alla Bundesliga. Da noi domina il Bayern Monaco da anni. In Italia invece c’è la Juventus e in tutte e due i campionatile altre squadre prova a costruire un’alternativa“.