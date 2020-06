Notizie Milan – Rangnick: i rossoneri le provano tutte per evitare sorprese

MILANO – Che Ralf Rangnick sia l’uomo scelto dal proprietà del Milan per riportare in alto la squadra rossonera, non è più un segreto. Il club di via Aldo Rossi è pronto a tutto per arrivare al tedesco, sia che scelga di fare l’allenatore, o il dirigente. Oppure entrambi. Dalla Germania nei giorni scorsi sono arrivate indiscrezioni circa l’interesse del Borussia Dortmund “sull’uomo di Elliott”. E il diavolo per evitare brutte sorprese dell’ultimo minuto, viste i recenti aggiornamenti di Sky che riportano ormai Rangnick definitivamente sulla strada per Milanello, ha già in mente un’altra soluzione, come riporta Tuttosport. Se il tecnico teutonico rifiutasse l’incarica in panchina, per sedere soltanto dietro una scrivania da dirigente (anche per evitare lo stress che comporterebbe l’incarico da allenatore, problematica che lo aveva colpito ai tempi dello Schalke 04). Ecco che si farebbe largo la suggestione Marco Rose. L’attuale guida tecnica del Borussia Monchengladbach è uno dei fedelissimi Rangnick, insieme lavorerebbero per ricostruire il club meneghino.

