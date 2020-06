Notizie Milan – Rangnick ha già chiare le priorità della sua futura squadra

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, Ralf Rangnick avrebbe già le idee chiare. Il probabile nuovo allenatore del Milan, a meno di clamorosi e inaspettati colpi di scena, avrebbe già individuato due giocatori su cui costruire il diavolo della prossima stagione. Si tratta di Donnarumma e Calhanoglu, calciatori su cui il tecnico punterebbe tantissimo, ma che hanno il contratto in scadenza nel 2021. Il tedesco avrebbe chiesto alla dirigenza rossonera di iniziare quanto prima le trattative per un nuovo accordo. Rangnick vuole avere entrambi a disposizione a Milanello senza le distrazioni legate all’eventualità di una partenza a parametro zero, tra un anno.

