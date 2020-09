Notizie Milan – Rangnick, futuro in Serie A? Contatto con la Roma

MILANO – Ralf Rangnick e la Serie A, il tedesco sembrava destinato a prendere le redini del Milan, poi però i rossoneri hanno preferito continuare con Stefano Pioli. Secondo quando riporta il Corriere dello Sport, però, il suo futuro potrebbe essere in Italia, per la precisione alla Roma. Il quotidiano sportivo ha rivelato come i Friedkin, nuovi proprietari del club giallorosso, e l’ex Red Bull abbiano auto un contatto. Rangnick però, come per il Milan, avrebbe chiesto delle garanzie prima di accettare. Garanzie sia in termini di investimenti che di poteri decisionali. La Roma potrebbe decidere di affidargli l’incarico come nuovo direttore sportivo del club, carica ad oggi vacante all’interno del club giallorosso.