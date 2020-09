Notizie Milan – Raiola in lite con la società per il rinnovo di Gigio

MILANO – Cominciano le prime discussioni in casa Milan! In questi giorni, infatti, il rinnovo di Gianluigi Donnarumma era diventato uno dei temi più caldi del mondo rossonero: le discussioni, inizialmente, erano state spostate alla fine del mercato estivo, ma negli ultimi giorni sembrano già entrate nel vivo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Mino Raiola, procuratore del giovane portiere, sarebbe in lite con la società per il rinnovo del suo assistito. L’agente non avrebbe mandato giù il fatto che nelle proposte del club per il nuovo contratto non ci sarebbero incrementi di stipendio, che invece erano stati richiesti. Il rischio di un nuovo scontro tra il Milan e l’entourage di Donnarumma sembra essere molto vicino.