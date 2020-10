Notizie Milan – Quale futuro per l’ex rossonero Fabio Borini?

MILANO – Fabio Borini è attualmente senza squadra. L’ex calciatore del Milan, infatti ha concluso la sua stagione con la maglia dell’Hellas Verona, per poi finire nella lista degli svincolati. Sono molte però le squadre che in estate hanno tentato l’approccio. Tutti tentativi però andati a vuoto, il giocatore ha rifiutato quattro club di Serie A due squadre arabe, tre turche, una della MLS, due spagnole e infine una francese. Borini vuole tornare in Premier League, campionato che conosce molto bene, dato che in passato ha già indossato le maglie di Chelsea e Liverpool.