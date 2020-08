Notizie Milan – QS: “Carica Milan, tutto su Tonali”

MILANO – “Carica Milan, tutto su Tonali“. Questo il titolo scelto da QS per la sua prima pagina di oggi. Il quotidiano ha riportato come la strada adesso sembra essere in discesa, soprattutto dopo aver ricevuto il via libera da Elliott, proprietario del Milan. Tonali ha tutte le caratteristiche che il fondo americano vuole per i nuovi innesti dal mercato. Una notizia che ha portato i rossoneri a voler dare l’accelerazione definitiva. Si cerca l’intesa con Cellino, l’offerta al Brescia è stata ritoccata e si continua a lavorare per trovare un’intesa. Il diavolo mai come adesso è sembrato così vicino al centrocampista della Nazionale allenata da Roberto Mancini.