Notizie Milan – Prosegue l’interesse per Florentino del Benfica

MILANO – Continua la ricerca di un rinforzo a centrocampo per il Milan! La società rossonera ha come obiettivo principale Tiémoué Bakayoko, mediano classe 1994 di proprietà del Chelsea: le trattative con i Blues vanno avanti ormai da settimane, ma la situazione sembra essersi bloccata, vista la differenza tra domanda e offerta.

Per questo, la dirigenza milanista ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di un’eventuale alternativa al francese. Negli ultimi giorni si era fatto il nome di Florentino Luis, portoghese classe 1999 del Benfica: secondo quanto riportato da TuttoSport, in queste ore sta proseguendo l’interesse del Milan per il giovane centrocampista. La società rossonera avrebbe cominciato a sondare il terreno con il club di Lisbona, che valuta il suo prodotto del vivaio intorno ai 25-30 milioni di euro. In attesa di Bakayoko, i rossoneri continuano a guardarsi intorno alla ricerca del rinforzo in mediana.