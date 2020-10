Notizie Milan Primavera – Il report dell’Incontro odierno

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Ancora 1-0, ancora nel secondo tempo. Dopo l’Atalanta al Vismara, anche la Juventus batte di misura la Primavera rossonera in campionato. Lo stesso, amaro, verdetto al termine di una gara decisa nel finale dal gol-vittoria di Pisapia all’84’. Stavolta il rammarico è per aver ceduto solo negli ultimi minuti, quelli più delicati e importanti, merito comunque di un avversario che nel cuore della ripresa ha accelerato, grazie alla notevole spinta dei cambi, trovando la forza di sbloccare il punteggio. A Vinovo il Milan è rimasto un’altra volta a digiuno di reti, un limite che inizia già a pesare e dovrà essere migliorato al più presto. A tratti, però, specie verso lo scadere del primo tempo, i ragazzi di Mister Giunti si sono comportati bene, costruendo (e sprecando) tanto. Conclusa la terza giornata la nostra Primavera resta ferma a quota 3 punti. Ora spazio alla sosta per le Nazionale, un momento molto prezioso per insistere nel lavoro senza perdere fiducia e motivazioni. Al ritorno dalla pausa, sempre in trasferta a Torino, ci sarà in programma Torino-Milan.