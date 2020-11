Notizie Milan – Prandelli: “Ibra? Milan sempre forte, con lui ancora di più”

MILANO – Anche Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Milan. Ecco che cosa ha detto sulla squadra rossonera:

Tratto dal sito ufficiale della Fiorentina:

“Quella contro il Milan sarà una partita dura. L’assenza di Ibrahimovic? Dipende da noi se sapremo sfruttare questa assenza. Il Milan è molto forte, con lo sarebbe stato ancora più. Sono in testa al campionato e possono rompere l’egemonia della Juventus, insieme ad altre squadre che possono lottare per il titolo“.

Poi Prandelli ha risposto alla domanda su Daniele Bonera: “Devo dire che è sempre stato un ragazzo con tanta ‘testa’ ha ricoperto tutti i ruoli della difesa. Mi aspetto che in futuro faccia il primo allenatore”.

Su Bonaventura che ritroverà il Milan da avversario: “Voglio pensare a 18 titolari. I 5 cambi possono fare la differenza, soprattutto quando a livello tattico puoi migliorare qualcosa. Lui ha esperienza è può fare diversi ruoli sarà molto utile a questa squadra”.

Sul suo rapporto con Stefano Pioli: “Abbiamo un buon rapporto. L’ho sempre considerato uno non solo pragmatico ma anche uno che sa trasformare le squadre in difficoltà in squadre con un calcio propositivo e piacevole“.