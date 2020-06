Notizie Milan – Prandelli: “I rossoneri non sembrano avere le idee chiare”

MILANO – In un’intervista concessa al quotidiano La Stampa, Cesare Prandelli ha espresso il suo punto di vista sul Milan. Ecco che cosa ha detto l’ex commissario tecnico azzurro sui rossoneri:

«Parlare del Milan non è semplice, perché prima di entrare su questione tecniche, o tattiche, bisognerebbe concentrarsi sulla programmazione, che è un aspetto fondamentale. I rossoneri hanno fatto la storia del calcio e ci può stare che serva qualche anno per tornare al vertice, ma in questo momento non sembrano avere le idee chiare».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live