Notizie Milan- Pobega, cresce lontano da Milanello. La dirigenza lo osserva

MILANO – Sei partite disputate e 2 reti. Questo è lo score di Tommaso Pobega in questo inizio di stagione, in Serie A. Il giovane centrocampista di proprietà del Milan è partito 5 volte da titolare nello Spezia di mister Italiano, una solo volta è rimasto in panchina e in un’altra occasione è subentrato a gara in corso. Tirando le somme della sua avventura in Liguria, non si può che osservare come il prodotto delle giovanili rossonere stia continuando la sua crescita, confermando quanto di buono fatto con il Pordenone l’anno scorso, in Serie B. Il Milan lo osserva, secondo quanto riporta Tuttosport. Stefano Pioli lo ha fatto partire quest’estate per permettergli di mettere minuti nelle gambe e farsi le ossa , ma non si è scordato di lui. La dirigenza, invece, ha già lavorato al rinnovo del ragazzo, che ha firmato un nuovo accordo fino al 2025. Il Diavolo ha già in mano il suo centrocampista del futuro e con Tonali potrebbe essersi assicurato anche il futuro della nazionale azzurra.