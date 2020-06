Verso Juve-Milan – Pioli: “Favorevoli alla ripresa del campionato”

MILANO – Mancano 24 ore e poi il Milan tornerà in campo, dopo lo sto a causa del Coronavirus. La semifinale di ritorno della Coppa Italia, contro la Juventus, “battezzerà” la ripartenza delle ostilità. Stefano Pioli ha parlato ai microfoni del canale monotematico della squadra rossonera, “Milan Tv”. Ecco che cosa ha detto, alla vigilia del match contro i bianconeri.

: «Riprende a giocare è la cosa più importante e bisogna farlo in sicurezza. Noi del Milan siamo sempre stati a favore della ripresa del campionato, con le precauzioni necessarie. L’assenza dei tifosi è un danno enorme, ma in questo momento è il male minore, non credo si possa fare diversamente. Durante la sosta, le prime settimane, ho volutamente staccato pure io, lasciando tutti tranquilli, poi con la speranza di tornare a giocare ho cercato di riaccendere le motivazioni, sia dello staff che dei giocatori, per focalizzarci sui nostri obiettivi». Il tecnico rossonero ha poi continuato: «Il calendario così fitto è una novità e un’eccezione, non solo per noi, ma per tutti. In questi giorni andremo incontro a temperature alte e quindi ci sarà da stare molto attenti. Curare i dettagli, come l’alimentazione e il recupero, dovremmo lavorare con molta attenzione». Pioli si è poi concentrato sul futuro:« Non mi era mai successo di conoscere il mio futuro professionale, a 14 partite dal termine della stagione. Io ho un solo obiettivo, dare e ottenere il massimo,perché abbiamo ancora degli obiettivi importanti».

: «Il confronto con Gazidis è servito, è stato chiaro, sincero e diretto. Quando ci si parla è sempre la cosa migliore da fare, anche se si hanno opinioni diverse. Il nostro obiettivo è quello di riportare il Milan dove merita, in Europa. Abbiamo due strade per arrivarci, il campionato e la Coppa Italia. Dobbiamo essere concentrati e lo siamo. Ai giocatori dico sempre che non conta il nome che abbiamo sulle spalle, ma il distintivo che abbiamo sul petto». L’allenatore del Milan ha poi continuato sulla condizione della sua squadra: «Dopo soste così lunghe, la condizioni e le gerarchie possono cambiare. Giocheremo ogni tre giorni, ci sarà bisogno di tutti. Si sono ripresentati tutti bene, hanno lavorato bene a casa e lo stanno facendo anche qui. Nessuno domani potrà essere al 100%, così come non lo saranno i nostri avversari. Lucas (Paquetà ndr) è uno di quelli che si è presentato bene e sta bene. Bennacer ha fatto vedere ottime cose, sta facendo un campionato di qualità, ma credo che possa migliorare ancora tanto. E’ un ragazzo generoso e un grande lavoratore, la sua crescita credo sarà costante con questo atteggiamento».

Pioli poi si è concentrato sull’avversario di domani sera: «Li abbiamo affrontati già due volte, sono state sempre partite difficili anche per loro. In entrambi i casi siamo usciti dal campo con qualche rimpianto per il risultato. Se loro hanno trovato la stoccata vincente nel momento giusto, adesso dovremo essere bravi noi questa volta a trovarla. Domani partiamo alla pari, abbiamo uno svantaggio di risultato, ma abbiamo le qualità per giocarcela. Avere uno stadio che ti tifa contro mi ha sempre dato grande energia. Ovviamente avrebbe dato una spinta anche ai nostri avversari. Dobbiamo adattarci subito all’assenza del pubblico, già a San Siro contro il Genoa abbiamo pagato questa cosa. Da quell’esperienza dobbiamo trarre dei vantaggi. Tutti abbiamo voglia di passare il turno, ci proveremo». L’allenatore del Milan ha poi parlato della ripresa del calcio: «Noi amiamo tutti questo sport e ora che possiamo tornare a giocare dobbiamo farlo con passione per cercare di dare divertimento e svago ai tifosi di calcio che ci seguiranno da casa. Dobbiamo mettercela tutta».

