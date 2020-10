Notizie Milan – Pioli: “Rinnovo Donnarumma? Non sono preoccupato”

MILANO – C’è spazio anche per il rinnovo di Donnarumma, nella conferenza stampa di Stefano Pioli, alla vigilia della gara con la Roma. L’allenatore del Milan ha risposto alla domanda sul futuro dell’estremo difensore rossonero. Ecco le sue parole:

“Donnarumma ? Ho trovato un ragazzo più grande rispetto alla sua età. La sua crescita è stata sempre costante e continua. Lavora con grande personalità e migliora sempre. Deve continuare così perché è già fortissimo ma ha ancora margini di crescita. Non sono preoccupato per il futuro: fin quando vedo i miei giocatori così attenti e sereni rimango ottimista. La società sta lavorando in una certa direzione“.