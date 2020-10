Notizie Milan – Pioli: “Rebic e Calha non ci saranno lunedì”

MILANO – Continua la marcia di avvicinamento a Milan-Roma. L’allenatore rossonero in conferenza stampa, alla vigilia del match di San Siro, ha fatto il punto della situazione su Rebic e Calhanoglu. Entrambi i calciatori infatti sono fermi per infortunio e Pioli ha fatto il punto della situazione sul loro possibile recupero, in vista dei giallorossi. Ecco le sue parole:

“Entrambi Stanno meglio. Ante domani sicuramente non ci sarà, Hakan ci proverà ma difficilmente riuscirà ad essere a disposizione“.