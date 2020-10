Notizie Milan – Pioli: “Nostri risultati non sono casuali”

MILANO – Ventuno risultati utili consecutivi, un record per il Milan. Che sono stati al centro anche della conferenza stampa di Stefano Pioli, in vista della gara contro la Roma. Ecco le parole del tecnico rossonero:

“Ventuno risultati utili consecutivi non sono casuali ed evidenziano i nostri valori. In tante situazioni dobbiamo ancora migliorare, ma abbiamo iniziato a lavorare insieme da un solo anno. Possiamo ancora crescere molto e sfruttiamo ogni partita per riuscirci. La squadra è consapevole delle proprie qualità. Il nostro è il percorso giusto per arrivare a certi livelli. La nostra mentalità ci porta a giocare ogni singola partita al massimo“.