Notizie Milan – Pioli: “Non invidio nulla a Conte”

MILANO – In conferenza stampa, Stefano Pioli, ha parlato di Antonio Conte. Ecco le parole della guida tecnica del Milan, sul collega nerazzurro:

“Non sono un invidioso, amo quest’ambiente e non ho nulla da invidiare a nessuno. Le differenze? Difficile rispondere, conosco i colleghi, ma non personalmente. Credo che siate più pertinenti voi giornalisti in queste cose. Le parole di Donnarumma sull’Inter? Sono sempre d’accordo con i miei calciatori. Il gap si è ridotto, lo penso anch’io“.