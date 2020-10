Notizie Milan – Pioli: “Leao? Non è al meglio, deve lavorare”

MILANO – Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Spezia, tra i temi toccati ha risposto anche alla domanda su Rafael Leao. L’attaccante portoghese, infatti, è stata la grande delusione della partita contro il Rio Ave, ultimo incontro in campo europeo dei rossoneri. Ecco le parole della guida tecnica del Diavolo:

“Non può essere al meglio di sé. Si allena con noi da una settimana. Deve lavorare tanto però dal punto di vista fisico perché non ha fatto niente per due mesi. Ha qualità però e caratteristiche che possono essere importanti per questa squadra“.