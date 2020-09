Notizie Milan – Pioli: “Il ruolo di Krunic? Ecco qual è”

MILANO – Stefano Pioli, nella conferenza stampa odierna, alla vigilia di Milan-Bodo/Glimt, tra i tanti temi toccati c’è stato anche Rade Krunic. Il bosniaco infatti potrebbe trovare spazio domani contro i norvegesi ed è stato chiesto alla guida tecnica qual è il ruolo del centrocampista ex Empoli.

“Può giocare in mezzo e anche sulla trequarti. Ci dà buona fisicità“. Questa la risposta di Pioli, che inoltre ha spiegato come i centrocampisti del Milan sia assolutamente intercambiabili, Krunic compreso. C’è da capire adesso, però, se il bosniaco resterà a Milanello, o se invece partirà in questa sessione di mercato.