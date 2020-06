Notizie Milan – Pioli ha già gli uomini contati in difesa, in vista del Lecce

MILANO – Mancano solo tre giorni e poi sarà tempo di Lecce-Milan. La partita allo stadio “Via del Mare”, coincide che la ripresa delle ostilità per i rossoneri, in campionato, e si disputerà lunedì sera alle 21:45. Stefano Pioli però deve fare già i conti con diverse assenze, che hanno falcidiato la difesa. Duarte è sulla via di recupero, ma non ci sarà contro i giallorossi, mentre ieri il club meneghino ha fatto sapere che Mateo Musacchio si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico, e i tempi di recupero dell’argentino sono attualmente ignoti. Il tecnico rossonero, quindi, si dovrà affidare a Romagnoli, Kjaer e Gabbia. Con i primi due che dovrebbero partire dal primo minuto, e il giovane centrale, scuola Milan, pronto a subentrare dalla panchina. probabilmente lo stesso scenario si ripeterà anche contro la Roma, a San Siro. Anche se il numero 13 e capitano del diavolo è in diffida. Un eventuale cartellino giallo contro il Lecce, potrebbe costringere Romagnoli a saltare l’impegno contro la squadra di Fonseca.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live