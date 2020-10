Notizie Milan – Pioli: “Europa League? Ci dobbiamo far trovare pronti”

MILANO – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia della gara con lo Spezia in campionato. Tra i temi toccati c’è stata anche l’Europa League e il girone che i rossoneri dovranno affrontare. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo essere pronti per quanto arriverà. So che la società sta facendo di tutto per aumentare il livello della squadra. Abbiamo diversi giocatori indisponibili e mi auguro che dopo la sosta di trovare quanti più giocatori possibili”.