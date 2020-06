Notizie Milan – Pioli e le prove tattiche anti-Juventus

MILANO – Il Milan continua a lavorare in vista del match contro la Juventus, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoneri si stanno preparando a Milanello e domani andrà in scena un test interno, un undici contro undici, che potrebbe dare nuove indicazioni sul modulo che Pioli sceglierà contro i bianconeri. L’assenza di Ibrahimovic era già preventivata, lo svedese è fermo per infortunio, ma avrebbe in ogni caso saltato il match di Torino a causa di una squalifica. Oltre a lui non ci saranno Castillejo e Theo Hernandez. Il tecnico del diavolo ha in mente due possibili soluzioni: il 4-3-2-1 o il 4-3-1-2. Nel primo caso Rebic agirà da unica punta con Paquetà e Calhanoglu alle sue palle, mentre nel secondo spazio al tandem composto dal croato e Leao. In difesa potrebbe trovare spazio Calabria, ma adattandosi a sinistra, sulla fascia opposta Conti e Saelemaekers si giocherebbero una maglia da titolare.

