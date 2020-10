Notizie Milan – Pioli: “Domani un esame sul nostro percorso di crescita”

MILANO – Alla vigilia del Derby di Milano, Stefano Pioli, ha risposto alle domande dei giornalisti, in conferenza stampa. L’allenatore del Milan (insieme a al direttore tecnico Paolo Maldini) ha ricevuto parole di elogio da parte di Carlo Ancelotti, leggenda ed ex tecnico rossonero. L’attuale guida tecnica ha parlato anche della gara contro l’Inter:

“Ringrazio Carlo per le belle parole. Il nostro percorso è iniziato un anno fa, che ha avuto una lunga interruzione. Il nostro percorso però è iniziale per tutta una questione di tempi. Noi dobbiamo scendere in campo domani, con rispetto per i nostri avversari, ma con la convinzione di poter fare meglio di loro“.