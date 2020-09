Notizie Milan – Pioli avrebbe dato l’assenso alla cessione di Paquetà

MILANO – Ormai sembra veramente finita tra il Milan e Lucas Paquetà! Il centrocampista brasiliano è da tempo in cima alla lista dei partenti della società, che non è stata affatto convinta dalle sue prestazioni in questo anno e mezzo. Per questo, la dirigenza sta cercando di piazzarlo e di poter ricavare qualche profitto dalla sua partenza.

Inoltre, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli avrebbe dato il suo assenso alla cessione del giocatore. Nell’ultima parte della stagione, infatti, il tecnico rossonero sembrava aver messo il calciatore quasi ai margini della squadra, impiegandolo più come gregario. Dunque, le strade del Milan e di Paquetà sono ormai destinate a dividersi definitivamente.