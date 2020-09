Notizie Milan – Pioli: “A centrocampo ho tante scelte”

MILANO – Anche il centrocampo rossonero è stato al centro della conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Milan. Stefano Pioli rispondendo a una domanda su Sandro Tonali, ha spiegato come i suoi centrocampisti siano assolutamente intercambiabili, viste le loro caratteristiche. Ecco cosa ha detto.

“I nostri centrocampisti possono ruotare perché si posso sposare bene tutti con tutti, grazie alle loro caratteristiche. Non vedo delle priorità, ma ma non ci servono solo incontristi o solo costruttori di gioco. Servono giocatori che sappiano legare le due fasi di gioco. Sandro è maturo e pronto, deve imparare i meccanismi nostri, ha bisogno di tempo per adattarsi, ma è in crescita“.