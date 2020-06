Notizie Milan – Pierre Kalulu, chi è il nuovo acquisto rossonero

MILANO – Lunedì prossimo atterrerà a Milano Pierre Kalulu, il primo acquisto del Milan, in vista della prossima stagione. Terzino classe 2000, che arriverà dal Lione. Sempre nel primo giorno della prossima settimana il calciatore sosterrà le visite mediche con i rossoneri e poi firmerà il contratto delle durata di cinque anni, con il club meneghino. Come detto Kalulu gioca sulla fascia destra e il suo punto di forza è la velocità, oltre alla resistenza, data dalla sua giovanissima età. Il giocatore ha indossato anche la fascia da capitano del Lione Under 19. Dove in Youth League dove ha totalizzato 3 assist in 16 presenze. L’arrivo di Kalulu è stato suggerito da Geoffrey Moncada e poi completato dal duo Maldini-Massara.

