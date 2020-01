Notizie Milan – Piatek rifiuta la Roma: vuole solo il Tottenham

MILANO – Quella di stasera potrebbe essere l’ultima apparizione di Kris Piatek in maglia rossonera. La cessione del polacco, infatti, è sempre più vicina. Come riporta goal.com, la destinazione più accreditata rimane Londra, sponda Tottenham. Il Pistolero starebbe infatti premendo per approdare alla corte di Mourinho, tanto da aver già rifilato un secco “no” alla proposta presentata dalla Roma. L’accordo fra il giocatore e gli Spurs è già stato raggiunto, ma manca ancora l’intesa fra le due società. Stando al Corriere dello Sport, il Milan chiede 28 milioni di euro ma il Tottenham, per abbassare la cifra, starebbe pensando di inserire una contropartita tecnica.