Notizie Milan – Piatek fa le valigie, sul Pistolero c’è la Fiorentina

MILANO – Zlatan Ibrahimovic ha finalmente detto sì al ritorno in rossonero. L’annuncio arriverà nelle prossime ore, mentre lo svedese sbarcherà a Milano il 2 gennaio. Il primo obiettivo di mercato, dunque, è stato centrato dalla dirigenza meneghina. Tuttavia, il ritorno di Ibra potrebbe spingere Kris Piatek a preparare le valigie. Stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il polacco ha già rifiutato l’ipotesi Genoa, ma prenderebbe in considerazione un’eventuale offerta della Fiorentina. La società viola, in cerca di un centravanti, ha puntato gli occhi proprio sul Pistolero e, se decidesse di presentare una proposta concreta, il Milan accetterebbe di sedersi al tavolo delle trattative.