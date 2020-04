Notizie Milan – Piace Baselli, possibile contropartita per convincere il Toro

MILANO – Sono diversi i giocatori che, nella prossima sessione di mercato, potrebbero andare da Milano a Torino, e viceversa. Ad esempio Giacomo Bonaventura, che si svincolerà e potrà essere ingaggiato a costo zero, piace moltissimo al Toro. Il Milan, dal canto suo, ha puntato gli occhi su un centrocampista granata: Daniele Baselli. Quest’ultimo, riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, non si è ancora convinto a firmare il rinnovo e potrebbe quindi essere ceduto. Per convincere Urbano Cairo, il Milan starebbe pensando di mettere sul piatto il cartellino del giovane Tommaso Pobega – molto apprezzato dal presidente del Torino – il quale tornerà in rossonero dopo l’esperienza in prestito al Pordenone.

