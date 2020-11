Notizie Milan – Pezzella, s’inserisce una big europea

MILANO – Corteggiato in estate, ma mai arrivato a Milanello. German Pezzella è rimasto Firenze, nonostante questo però le attenzioni di mercato su di lui non sono mai scemate. Il Milan è rimasto alla finestra per l’argentino, i rossoneri infatti sono sempre alla ricerca di un difensore centrale con cui rinforzare la rosa. Arrivare però al calciatore della Fiorentina non sarà semplice, se mai il Diavolo avrà intenzione di affondare il colpo, perché secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione anche il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul calciatore. In tutto questo i viola vorrebbero cautelarsi con un rinnovo contrattuale, stessa strada che vorrebbero prendere anche con Milenkovic.