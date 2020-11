Notizie Milan – Pezzella in panchina contro la Roma

MILANO – Il Milan non ha smesso di pensare a Pezzella, così come a Milenkovic. Entrambi i difensori infatti erano due obiettivi dei rossoneri, nella scorsa sessione di mercato estiva. L’argentino però è alle prese con problemi fisici, infatti oggi nella partita tra i viola e la Roma andrà in panchina. Una buona notizia a dire il vero, perché il centrale ha voglia di tornare in campo il prima possibile. Il Milan a gennaio comunque potrebbe tornare sul capitano della squadra di Iachini, magari a gennaio.