Notizie Milan – Pessina, resta un pensiero per i rossoneri

MILANO – Matteo Pessina è stato uno dei nomi calci di questa sessione di calciomercato. I rossoneri, infatti, possono vantare il Il 50% sulla futura rivendita, come abbiamo più volte riportato. Una clausola che avrebbe permesso al Diavolo di risparmiare molti soldi nel caso in cui la dirigenza avesse deciso di investire sul centrocampista.

Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, il Milan, non avrebbe intenzione di rinunciare al giocatore, ma non di certo non arriverà in questa sessione di mercato. Pessina dovrebbe tornare in auge, per i rossoneri, nel caso in cui all’Atalanta arriveranno nuove offerte in futuro per il calciatore.