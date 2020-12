Notizie Milan – Perr Schuurs, partenza a gennaio quasi impossibile

MILANO – C’è anche Perr Schuurs nel novero dei difensori che il Milan sta osservando per rinforzare la difesa. Il centrale dell’Ajax sta disputando una buonissima stagione tra Eredivisie e Champions League, tanto da aver attirato anche l’interesse del Liverpool per gennaio. Secondo quanto riporta il Mirror però il calciatore avrebbe deciso di voler restare ad Amsterdam fino al termine della stagione. Chiudendo così ad ogni possibile idea di trasferimento nella finestra invernale di mercato. Decisione presa per poter completare la sua crescita agli ordini di mister ten Hag. Partenza rimandata a quest’estate? Molto più probabile. Una notizia che quindi modificherà i piani dei rossoneri, in vista di gennaio.