Notizie Milan – Per la difesa si valuta anche un calciatore della Serie B

MILANO – Sono tanti i difensori accostati in questo periodo al Milan. I rossoneri, infatti, sono sempre alla ricerca di un centrale in vista di gennaio e della prossima sessione invernale di mercato. Da Kabak a Ajer, da Lovato a Milenkovic, passando anche per Cistana. Il giocatore sia uno dei nomi che interessa alla dirigenza del Diavolo, anche se attualmente non c’è nessuna trattativa avanzata. L’infortunio alla rotula non ha spento l’interesse del Milan e Cistana resta uno dei nomi sul taccuino della società, nonostante l’assenza prolungata dal campo.