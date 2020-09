Notizie Milan – Per il Saint-Etienne Fofana è incedibile

MILANO – Il Milan prosegue nella ricerca di un rinforzo in difesa! Dopo aver messo a segno dei colpi fondamentali per la mediana, ossia Tonali e Brahim Diaz, i rossoneri hanno deciso di guardare anche alle altre zone del campo: il centrocampo rimane sempre la priorità, ma anche nel reparto arretrato si cerca di regalare a Pioli una nuova pedina.

Il nome più in voga è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, ma le richieste della società viola sembrano essere veramente troppo elevate. Per questo, negli ultimi giorni la dirigenza rossonera aveva messo gli occhi su Wesley Fofana, difensore francese classe 2000. Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoSport, il Saint-Etienne, club proprietario del suo cartellino, ha dichiarato incedibile il giovane giocatore. Dunque, anche la strada che porta a Fofana si fa sempre più ripida per il Milan, che potrebbe far smuovere la società francese solo con una super-offerta.