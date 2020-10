Notizie Milan – Pellegatti: “Ibra? Un altro in rossonero non è utopia”

MILANO – Carlo Pellegatti, storico giornalista sportivo, sul suo canale Youtube ha parlato del Milan e di Zlatan Ibrahimovic.

“Ibrahimovic nel Derby ha dominato su ogni palla aerea, ha giocato con un’intensità straordinaria, ma questo non ci deve stupire. Così come vederlo un altro anno al Milan non ci dovrebbe stupire, questa non è un’utopia“.