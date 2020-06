Notizie Milan – Passi avanti per il rinnovo di Donnarumma

MILANO – Il Milan continua a lavorare sul fronte del rinnovo di Gigio Donnarumma. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le parti si sarebbero avvicinate, con i rossoneri che hanno intenzione di offrire un accordo da 6 milioni di euro all’anno. Nel nuovo accordo dovrebbe esserci anche una clausola, oltre ad aver confermato la centralità del portiere all’interno del progetto del diavolo. Il Milan quindi ha deciso di venire incontro alle richieste dell’entourage del ragazzo, soprattutto con la clausola da 50 milioni di euro. Le negoziazioni dovrebbero entrare nel vivo a breve, Gazidis non ha intenzione di trascinare le cose per le lunghe.

