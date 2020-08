Notizie Milan – Partitella in famiglia contro la Primavera

MILANO – Continua la preparazione del Milan alla prossima stagione! I rossoneri si stanno allenando a Milanello sotto la guida di mister Pioli e scaldano i motori in attesa dell’inizio del campionato di Serie A 2020-2021: nella giornata di ieri, poi, i giocatori sono stati anche testati sul campo.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio è stata svolta una partitella in famiglia contro i ragazzi della Primavera. I “grandi” si sono imposti per 4-1, grazie ai gol di quattro giocatori diversi: ha aperto le marcature Saelemaekers, seguito dal classe 2000 Kalulu, da Rebic e da Paquetà, mentre per la Primavera è andato in rete Sala. Il Milan ricomincia a prendere fiducia con il campo e oggi pomeriggio riprenderà gli allenamenti con una seduta pomeridiana, prevista per le 15.