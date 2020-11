Notizie Milan – Parla l’agente di Dominik Szoboszlai

MILANO – Ai microfoni di DIGI Sport è intervenuto Matyas Esterhazy, procuratore sportivo, e agente di Dominik Szoboszlai. Il calciatore ungherese infatti è sempre al centro delle indiscrezioni di mercato e il Milan è sempre interessato al talento del Salisburgo. Ecco che cosa ha detto i suo procuratore:

“Dominik quando fa una bella partita e voci s’intensificano, la nostra idea non cambia: gli apprezzamenti dimostrano solo che abbiamo ragione. Detto questo non se partirà a gennaio o in estate. Vogliamo un club dove possa giocare con regolarità, l’intenzione è quella di proseguire nella sua crescita iniziata al Salisburgo. I momento della sua partenza si sta avvicinando e questo non è un segreto. Sta dimostrando si essere un calciatore di livello“.