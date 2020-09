Notizie Milan – Paquetà non convocato per lo Shamrock Rovers

MILANO – Non c’è Lucas Paquetà nella lista dei convocati di Stefano Pioli per Shamrock Rovers-Milan. Una notizia inaspettata rispetto a quello che si è raccontato fino ad oggi. Il brasiliano, infatti, sembrava in ballottaggio per una maglia titolare sulla sinistra con Brahim Diaz. A questo punto lo spagnolo viaggi verso una maglia da titolare, ma con l’incognita Saelemaekers. La scelta del tecnico rossonero nasce dalla necessità di motivare il centrocampista al cambio di passo, evidentemente Pioli non è soddisfatto dell’inizio di stagione del brasiliano, che potrebbe aver ricominciato sulla falsa riga dello scorso anno. Serve di più, serve altro, serve voglia di tornare protagonista. Intanto l’esclusione rincara anche la dose sulle indiscrezioni di mercato legate alla possibile partenza del calciatore del Milan, seguito da Lione, Valencia e Betis Siviglia.