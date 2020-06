Notizie Milan – Paquetà e Bonaventura si contendono un posto per Lecce

MILANO – Manca davvero poco alla ripartenza in campionato del Milan. I rossoneri lunedì 22 giugno, alle ore 19.30, affronteranno il Lecce allo stadio ‘Via del Mare’. Stefano Pioli, però, è ancora alle prese con qualche dubbio di formazione, per la sfida contro gli uomini di Fabio Liverani. Paquetà e Bonaventura, infatti, sono in ballottaggio per una maglia da titolare alle spalle dell’unica punta Ante Rebic. Con i giallorossi sarà ancora 4-2-3-1, e a differenza del match di Coppa Italia, torneranno disponibili Castillejo e Theo Hernandez, assenti a Torino per squalifica. Il secondo tempo disputato dal brasiliano proprio contro i bianconeri fanno partire l’ex Flamengo davanti al numero 5 rossonero, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Paquetà potrebbe avere una nuova chance, con Bonaventura che si dovrebbe accomodare in panchina.

