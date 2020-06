Notizie Milan – Paquetà, che impatto con il nuovo modulo

MILANO – Quest’oggi a Milanello è andato in scena il test “in famiglia” voluto da Stefano Pioli, tra riserve e titolari rossoneri. Un undici contro undici che aveva lo scopo di chiarire le idee all’allenatore del diavolo, in vista del match contro la Juventus in Coppa Italia.

Se i primi 45′ si sono conclusi con le riserve in vantaggio per 1-0, nel secondo tempo i titolari hanno raddrizzato la partita. Complice il cambio di modulo: da 4-2-3-1 a 4-3-2-1. Con Paquetà ad agire tra trequartista. Proprio il brasiliano è stato il protagonista della rimonta, firmando una doppietta. A segno anche Bonaventura per i titolari. Pioli, però, potrebbe decidere di alternare i moduli anche nell’incontro con i bianconeri, intanto oggi ha avuto segnali importanti dall’ex Flamengo, che sembra scalpitare per una maglia da titolare.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live