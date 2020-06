Notizie Milan – Paletta: “Ibra? Il più difficile da marcare”

MILANO – L’ex difensore del Milan, Gabriel Paletta, ha parlato sulle colonne di Tuttosport di Ibrahimovic, Kakà e Daniel Maldini. Ecco le parole del giocatore del Monza.

: «Il calciatore più difficile da marcare è stato Ibrahimovic. Vorrei marcarlo di nuovo a dire il vero, ma solo in allenamento. Così come mi piacerebbe giocare ancora con Kakà, anche con Daniel Maldini. Credo sia un giocatore davvero interessante, ma queste cose competono a Galliani e Berlusconi. Lasciamoli lavorare, anche perché loro sanno come e cosa si deve fare sul mercato. Con loro può succedere di tutto».

