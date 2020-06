Notizie Milan – Paletta: “Grandissima esperienza in rossonero”

MILANO – Gabriel Paletta è tornato a parlare del suo periodo al Milan, Lo ha fatto nell’intervista concessa al quotidiano Tuttosport. Ecco che cosa ha detto.

: «Pensare che ho sollevato l’ultimo trofeo del Milan, nell’era Berlusconi- Galliani, il loro ventinovesimo e poi il primo al Monza della loro gestione, il trentesimo, è qualcosa incredibile. Con il Milan addirittura indossavo la maglia numero 29. Spero che l’ultimo successo porti fortuna e possa aprire un ciclo importante per la società. Sono legato alle figure di Galliani e Berlusconi, hanno sempre dimostrato di avere molta stima nei miei confronti. Quando mi presero dal Parma per portarmi in rossonero, ho vissuto delle esperienze incredibili. Negli anni la conoscenza e i rapporti, con loro, sono rimasti buoni anche quando ho lasciato il Milan. Poi mi hanno aperto le porte del Monza, dove ho ritrovato anche mister Cristian Brocchi, che avevo avuto allo Jiangsu Suning dove era uno dei collaboratori di Fabio Capello».

