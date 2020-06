Notizie Milan – Osservatori rossoneri in Serbia per il derby di Belgrado

MILANO – Il Milan continua a pensare al mercato, in vista della prossima sessione estiva. I dirigenti rossoneri sanno perfettamente che anche se la stagione non è conclusa bisogna iniziare a pianificare il futuro. E in quest’ottica vanno lette le indiscrezioni su Ralf Rangnick. Sul fronte calciatori il quotidiano Tuttosport, ha riportato l’interesse del diavolo per diversi calciatori serbi, che giocano tra le fila della Stella Rossa e del Partizan Belgrado. Degli osservatori del Milan erano in tribuna per il derby di Belgrado, tra queste due squadre, valido per la semifinale della Coppa dbi Serbia. Gli scout “hanno nel loro taccuino”: Zeljko Gavric, esterno d’attacco classe ‘2000, il centrocampista Njegos Petrovic classe ‘1999 e l’ala destra Andrija Radulovic, un altro classe ‘2000. Tutti e tre della Stella Rossa, mentre tra i calciatori del Partizan interessano: il trequartista Lazar Pavlovic, classe ‘2001 e l’ala sinistra Filip Stevanovic, classe ‘2002.

