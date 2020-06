Notizie Milan – Osimhen: parla l’agente dell’attaccante

MILANO – L’agente di Victor Osimhen, Osikta Okolo, è intervenuto sul porta TMW per fare chiarezza sul futuro del suo assistito. L’attaccante classe ’98 di origini nigeriane del Lille ha riscosso l’interesse di molte squadre, anche in SerieA. Sulle sue tracce ci sono Milan e Napoli. Ecco che cosa ha detto:

«Napoli è una città fantastica e a Victor piace molto. Ovviamente gli piace anche il Napoli come squadra, devo dire che l’interesse di club importanti, però, non mi sorprende. Con la maglia del Lille questa stagione ha fatto davvero molto bene (18 gol in 38 presenze nel 2019-2020, ndr). Se parliamo del campionato italiano dobbiamo valutare anche altri fattori, come il tema legato al razzismo. Questo per me è un grande problema, oltre al fatto che è un fenomeno molto diffuso. In ogni caso la decisione la prenderà Victor».

