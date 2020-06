Notizie Milan – Osimhen: il Napoli mette mano al portafoglio

MILANO – Victor Osimhen è sempre nei pensieri del Napoli. L’attaccante nigeriano infatti è stato individuato dai dirigenti partenopei per sostituire il possibile partente Milik. Sia il polacco che l’attaccante del Lille sono entrambi obiettivi anche del Milan, ma il club di De Laurentiis, secondo quanti riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto ad un’offerta praticamente irrinunciabile, che taglierebbe fuori i rossoneri. 60 milioni di euro, cifra assolutamente non pareggiabile da parte del diavolo. E Milik? l’ex Ajax non rinnoverà con gli azzurri, ad oggi la squadra che dovrebbe accoglierlo però non sembra il Milan. La Juventus viene data per favorita, Higuain permettendo.

