Notizie Milan – Ora serve una reazione da squadra matura

MILANO – Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta del Milan in Europa League, contro il Lille. ‘Mettendo sotto i riflettori’ anche il prossimo impegno in campionato dei rossoneri. Ecco le sue parole.

: “Meglio una sconfitta nelle serata dove si è visto il peggior Milan della stagione. Nella serata degli errori di Donnarumma e Romagnoli, che di solito non ne commettono. Nella serata dove anche Ibrahimovic non ha inciso. Quella con il Lille è stata la sconfitta più pesante della storia rossonera, in ambito europeo, in casa. potrebbe però essere indolore se con il Verona arriverà la reazione di una squadra matura. Pioli questa mattina ha parlato con la squadra, ha ammesso che la sconfitta non è un dramma e che si aspetta di ripartire con l’Hellas Verona“.